Прикордонники та СБУ збили дрон з наркотиками на 13 мільйонів
Неділя, 11 лютого 2024, 13:14
Прикордонники зі співробітниками СБУ на Волині приземлили дрон з 22 кг наркотиків на 13 мільйонів гривень, який летів за кордон.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Зазначається, що на околиці одного з прикордонних населених пунктів, що на Волині, прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками, які містили 22,5 кг гашишу.
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У трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, проведено санкціоновані обшуки: виявлено безпілотники й інші докази.
Правоохоронці вилучили безпілотник, наркотики, а також три автомобілі.
Троє чоловіків вже під вартою.
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