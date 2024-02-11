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Прикордонники та СБУ збили дрон з наркотиками на 13 мільйонів

Роман ПетренкоНеділя, 11 лютого 2024, 13:14
Прикордонники та СБУ збили дрон з наркотиками на 13 мільйонів
скриншот

Прикордонники зі співробітниками СБУ на Волині приземлили дрон з 22 кг наркотиків на 13 мільйонів гривень, який летів за кордон.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що на околиці одного з прикордонних населених пунктів, що на Волині, прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками, які містили 22,5 кг гашишу.

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У трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, проведено санкціоновані обшуки: виявлено безпілотники й інші докази.

Правоохоронці вилучили безпілотник, наркотики, а також три автомобілі.

Троє чоловіків вже під вартою.

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Теми: Прикордонна службаСБУнаркотикиВолинь
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