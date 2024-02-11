Пограничники и СБУ сбили дрон с наркотиками на 13 миллионов
Воскресенье, 11 февраля 2024, 13:14
Пограничники с сотрудниками СБУ на Волыни приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 миллионов гривен, который летел за границу.
Источник: ГПСУ
Детали: Отмечается, что на окраине одного из приграничных населенных пунктов на Волыни, пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами, которые содержали 22,5 кг гашиша.
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У трех человек, причастных к противоправной деятельности, проведены санкционированные обыски: обнаружены беспилотники и другие доказательства.
Правоохранители изъяли беспилотник, наркотики, а также три автомобиля.
Трое мужчин уже под стражей.
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