Пограничники и СБУ сбили дрон с наркотиками на 13 миллионов

Пограничники с сотрудниками СБУ на Волыни приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 миллионов гривен, который летел за границу.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что на окраине одного из приграничных населенных пунктов на Волыни, пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами, которые содержали 22,5 кг гашиша.

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У трех человек, причастных к противоправной деятельности, проведены санкционированные обыски: обнаружены беспилотники и другие доказательства.

Правоохранители изъяли беспилотник, наркотики, а также три автомобиля.

Трое мужчин уже под стражей.