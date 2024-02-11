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Пограничники и СБУ сбили дрон с наркотиками на 13 миллионов

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 13:14
Пограничники и СБУ сбили дрон с наркотиками на 13 миллионов
скриншот

Пограничники с сотрудниками СБУ на Волыни приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 миллионов гривен, который летел за границу.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что на окраине одного из приграничных населенных пунктов на Волыни, пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами, которые содержали 22,5 кг гашиша.

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У трех человек, причастных к противоправной деятельности, проведены санкционированные обыски: обнаружены беспилотники и другие доказательства.

Правоохранители изъяли беспилотник, наркотики, а также три автомобиля.

Трое мужчин уже под стражей.

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Темы: Пограничная службаСБУнаркотикиВолынь
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