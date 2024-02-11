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У Росії помер 71-річний українець, якого звинувачували у "шпигунстві"

Катерина ТищенкоНеділя, 11 лютого 2024, 16:25
У Росії помер 71-річний українець, якого звинувачували у шпигунстві
ілюстративне фото pixabay

У Росії помер 71-річний громадянин України Віктор Демченко, якого утримували в СІЗО Ростовської області за обвинуваченням у "шпигунстві" та "участі в терористичній спільноті".

Джерело: товариство "Меморіал", російське агентство ТАСС

Деталі: "Меморіал" повідомляє, що інформація про припинення справи у зв'язку зі смертю обвинуваченого з'явилася в картотеці на сайті суду.

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Імовірно, Демченко помер у СІЗО на території Ростовської області, пише "Меморіал".

Зазначається, що про фігуранта справи і саме обвинувачення відомо вкрай мало – Демченко народився 1952 року в місті Моспине біля Донецька, проживав там само. З 2014 року Моспине тимчасово окуповане. Чи є у Демченка близькі родичі і на якій території – невідомо.

Чоловіка обвинувачували за статтями про "шпигунство" (276 КК РФ), "участь у терористичній спільноті" (частина 2 статті 205.4 КК РФ) і незаконне зберігання зброї або боєприпасів (частина 1 статті 222 КК РФ), справа стосовно нього надійшла до Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону наприкінці серпня. Загалом відбулося сім засідань по суті. Підсудні за цією категорією справ утримуються в ростовських СІЗО.

ВІДЕО ДНЯ

Державному агентству ТАСС у російських правоохоронних органах повідомили, що Демченко помер нібито в ростовській тюремній лікарні від інсульту 31 грудня.

Теми: РосіяСІЗОполітв'язні
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