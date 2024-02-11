В России умер 71-летний украинец, которого обвиняли в "шпионаже"

В России умер 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, который содержался в СИЗО Ростовской области по обвинению в "шпионаже" и "участии в террористическом сообществе".

Источник: общество "Мемориал", российское агентство ТАСС

Детали: "Мемориал" сообщает, что информация о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого появилась в картотеке на сайте суда.

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Предположительно, Демченко умер в СИЗО на территории Ростовской области, пишет "Мемориал".

Отмечается, что о фигуранте дела и самом обвинении известно крайне мало — Демченко родился в 1952 году в городе Моспино возле Донецка, проживал там же. С 2014 года Моспино временно оккупировано. Есть ли у Демченко близкие родственники и на какой территории — неизвестно.

Мужчину обвиняли по статьям о "шпионаже" (276 УК РФ), "участии в террористическом сообществе" (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) и незаконном хранении оружия либо боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ), дело в отношении него поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце августа. Всего состоялось семь заседаний по существу. Подсудимые по этой категории дел содержатся в ростовских СИЗО.

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Государственному агентству ТАСС в российских правоохранительных органах сообщили, что Демченко умер якобы в ростовской тюремной больнице от инсульта 31 декабря.