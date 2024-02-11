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Уряд і президент Польщі розійшлися в думках про скандальні слова Трампа щодо союзників

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 11 лютого 2024, 16:48
Уряд і президент Польщі розійшлися в думках про скандальні слова Трампа щодо союзників
Анджей Дуда і Дональд Туск, фото AFP via Getty Images

Уряд Польщі та президент країни Анджей Дуда по-різному відреагували на скандальні слова експрезидента США Дональда Трампа про те, що він погрожував комусь із лідерів союзинків "заохотити Росію до агресії", та розкритикували одне одного. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Прем’єр Дональд Туск прокоментував заяву Трампа, пригадавши нещодавні слова президента Анджея Дуди про те, що, на його переконання, Трамп завжди дотримується даного слова. 

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Пряма мова Туска: "Президент Дуда: "Президент Трамп дотримується слова". Президент Трамп: "Я заохочуватиму Росію атакувати країни НАТО". Може це належна тема для обговорення Ради уряду?".

Більше деталей: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш дав зрозуміти, що вважає заяву Трампа неприйнятною.

"Ніяка виборча кампанія не може бути виправданням для того, щоб гратися з безпекою Альянсу… Підривати довіру у союзницьких країнах – це означає послаблювати НАТО", – відреагував він. 

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Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський назвав слова Трампа "фактично закликом передати Європу Путіну", та нагадав, що Трамп – "той самий політик, повернення якого до влади хочуть у "ПіС".

"Цікаво, президент Дуда хоч якось це прокоментує?", – додав він. 

Анджей Дуда після того висловив переконання, що за будь-якого президента при владі союзницькі зв’язки між Польщею та США мають бути сильними і натякнув, що не погоджується з тональністю критики від польських урядовців.

Дуда додав, що за перебування при владі його партїі "Право і Справедливість" Польща виділяла на оборону 4% ВВП, і завдяки цьому країна буде у безпеці. 

Пряма мова Дуди: "Союз Польщі і США має бути сильним, незалежно від того, хто зараз при владі у Польщі та у США. Я завжди діяв, виходячи з таких міркувань, і продовжу так робити, з повагою до всіх наших партнерів у США. А ображати половину політичної сцени у Штатах – це не слугує ані безпеці Польщі, ані нашим економічним інтересам".

Що передувало: На передвиборчому заході Дональд Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку. 

Теми: ПольщаДудаТрампНАТО
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