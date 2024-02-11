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Правительство и президент Польши разошлись во мнениях о скандальных словах Трампа о союзниках

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 11 февраля 2024, 16:48
Правительство и президент Польши разошлись во мнениях о скандальных словах Трампа о союзниках
Анджей Дуда и Дональд Туск, фото AFP via Getty Images

Правительство Польши и президент страны Анджей Дуда по-разному отреагировали на скандальные слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он угрожал кому-то из лидеров союзников "поощрить Россию к агрессии", и раскритиковали друг друга.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Премьер Дональд Туск прокомментировал заявление Трампа, вспомнив недавние слова президента Анджея Дуды о том, что, по его убеждению, Трамп всегда придерживается данного слова.

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Прямая речь Туска: "Президент Дуда: "Президент Трамп держит слово". Президент Трамп: "Я буду поощрять Россию атаковать страны НАТО". Может это подходящая тема для обсуждения Совета правительства?".

Детали: Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал понять, что считает заявление Трампа неприемлемым.

"Никакая избирательная кампания не может быть оправданием для того, чтобы играть с безопасностью Альянса... Подрывать доверие в союзнических странах – это значит ослаблять НАТО", – отреагировал он.

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Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский назвал слова Трампа "фактически призывом передать Европу Путину", и напомнил, что Трамп – "тот самый политик, возвращения которого к власти хотят в "ПиС".

"Интересно, президент Дуда хоть как-то это прокомментирует?", – добавил он.

Анджей Дуда после того выразил убеждение, что при любом президенте у власти союзнические связи между Польшей и США должны быть сильными и намекнул, что не согласен с тональностью критики от польских чиновников.

Он также заявил, что в бытность у власти его партии "Право и Справедливость" Польша выделяла на оборону 4% ВВП, и благодаря этому страна будет в безопасности.

Прямая речь Дуды: "Союз Польши и США должен быть сильным, независимо от того, кто сейчас у власти в Польше и в США. Я всегда действовал, исходя из таких соображений, и продолжу так делать, с уважением ко всем нашим партнерам в США. А оскорблять половину политической сцены в Штатах – это не служит ни безопасности Польши, ни нашим экономическим интересам". 

Что предшествовало: На предвыборном мероприятии Дональд Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Темы: ПольшаДудаТрампНАТО
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