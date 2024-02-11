Данілов закликає союзників не виявляти страху перед РФ, інакше "війна буде програна"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликає союзників України "не виявляти страху" перед Росією, попередивши, що якщо вони це зроблять, то "війна буде програна".

Джерело: Данілов в інтерв’ю португальському агентству Lusa, пише RTP

Пряма мова: "Ви ніколи не повинні боятися, а багато країн бояться війни і бояться Росії".

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"Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що на передовій легко, то це люди, які не розуміють війни".

Деталі: Данілов зазначив, що "Росія отримує допомогу від Північної Кореї та Ірану, і це призвело до деяких змін у ситуації".

Секретар РНБО попередив, що за такого сценарію, якщо західний світ не збільшить суттєво поставки зброї та боєприпасів Україні, "ситуація дуже ускладниться". На запитання про нагальні потреби української армії Данілов відповів: "Нам потрібна зброя, зброя, зброя".

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Він зазначив, що "будь-яке очікування, очевидно, впливає на ситуацію" на полі бою.

"Якщо ви запитаєте нас: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати нашу країну. У нас немає іншого вибору, іншого варіанту. І ми дуже сподіваємося, що наші партнери зрозуміють, що під загрозою наша незалежність, а також імідж, авторитет і єдність всього Заходу", - сказав він.

При цьому Данілов "більш ніж упевнений, що підтримка США буде проголосована найближчим часом".

"Сполучені Штати дійсно життєво важливі для нас. І після нашої перемоги ми будемо вдячні всім, всім тим, хто допомагає нам її досягти", - заявив секретар РНБО.

Він також згадав про постачання американських винищувачів F-16, підкресливши, що це "дуже чутливе питання" для українських сил у військових діях.

"Ми дуже хочемо бути потужнішими за ворога, який на даний момент має перевагу в небі над Україною в тому, що має велику кількість літаків. Поки у нас не буде такої самої кількості, нам буде дуже важко продовжувати боротьбу", - сказав він.

Данілов також прокоментував душевний стан українських Збройних сил і населення, зазначивши, що "дуже важко боротися з агресором протягом двох років", але Україна "не має права на поразку".

"Якщо я скажу, що всі дуже вмотивовані, то це буде неправда. У кожного свій стан, своя моральна ситуація і своя мотивація. Але якщо говорити загалом, то в майбутньому у всіх буде позитивне розуміння ситуації", - сказав він, використовуючи образ: "Після кожної темної ночі настає ранок, і з'являється сонячне світло. І я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо схід сонця".