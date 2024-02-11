Данилов призывает союзников не проявлять страха перед РФ, иначе "война будет проиграна"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает союзников Украины "не проявлять страха" перед Россией, предупредив, что если они это сделают, то "война будет проиграна".

Источник: Данилов в интервью португальскому агентству Lusa, пишет RTP

Прямая речь: "Вы никогда не должны бояться, а многие страны боятся войны и боятся России".

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"Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает, что на передовой легко, то это люди, которые не понимают войны".

Детали: Данилов отметил, что "Россия получает помощь от Северной Кореи и Ирана, и это привело к некоторым изменениям в ситуации".

Секретарь СНБО предупредил, что при таком сценарии, если западный мир не увеличит существенно поставки оружия и боеприпасов Украине, "ситуация очень осложнится". На вопрос о насущных потребностях украинской армии Данилов ответил: "Нам нужно оружие, оружие, оружие".

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Он отметил, что "любое ожидание, очевидно, влияет на ситуацию" на поле боя.

"Если вы спросите нас: остановимся ли мы? Мы не остановимся, мы будем защищать нашу страну. У нас нет другого выбора, другого варианта. И мы очень надеемся, что наши партнеры поймут, что под угрозой наша независимость, а также имидж, авторитет и единство всего Запада", - сказал он.

При этом Данилов "более чем уверен, что поддержка США будет проголосована в ближайшее время".

"Соединенные Штаты действительно жизненно важны для нас. И после нашей победы мы будем благодарны всем, всем тем, кто помогает нам ее достичь", - заявил секретарь СНБО.

Он также упомянул о поставках американских истребителей F-16, подчеркнув, что это "очень чувствительный вопрос" для украинских сил в военных действиях.

"Мы очень хотим быть мощнее врага, который на данный момент имеет преимущество в небе над Украиной в том, что имеет большое количество самолетов. Пока у нас не будет такого же количества, нам будет очень трудно продолжать борьбу", - сказал он.

Данилов также прокомментировал душевное состояние украинских Вооруженных сил и населения, отметив, что "очень трудно бороться с агрессором в течение двух лет", но Украина "не имеет права на поражение".

"Если я скажу, что все очень мотивированы, то это будет неправда. У каждого свое состояние, своя моральная ситуация и своя мотивация. Но если говорить в целом, то в будущем у всех будет позитивное понимание ситуации", - сказал он, используя образ: "После каждой темной ночи наступает утро, и появляется солнечный свет. И я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим восход солнца".