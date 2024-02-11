CNN: Россия завербовала до 15 тысяч непальцев на войну против Украины

акция у посольства России в Катманду против вербовки непальцев на войну, 6 февраля 2024 года, фото: NurPhoto via Getty Images

По данным CNN и оппозиционной непальской депутата Бималы Рай Паудьял, Россия завербовала для участия в войне против Украины около 15 тысяч граждан Непала.

Источник: CNN

Детали: Как сообщили CNN "многочисленные источники", около 15 тысяч непальских мужчин присоединились к российской армии после того, как правительство РФ в прошлом году объявило о выгодном пакете для иностранных бойцов.

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Пакет включал по меньшей мере 2 тысячи долларов зарплаты в месяц и ускоренную процедуру получения российского паспорта.

Согласно индексу, созданному консалтинговой компанией Henley & Partners, паспорт Непала является одним из худших в мире с точки зрения глобальной мобильности, а страна является одной из самых бедных в мире по ВВП на душу населения.

Правительство Непала заявляет, что около 200 его граждан воюют на стороне российской армии и что по меньшей мере 13 непальцев погибли в зоне боевых действий. Но законодатели и правозащитники в Непале говорят, что эти официальные оценки значительно занижают реальные цифры.

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Известная оппозиционная непальская депутат и бывший министр иностранных дел Бимала Рай Паудьял заявила в четверг в верхней палате парламента округа, что от 14000 до 15000 непальцев воюют на линии фронта в Украине, ссылаясь на свидетельства мужчин, вернувшихся из зоны боевых действий, и призвала российские власти предоставить эти цифры.

По данным Министерства иностранных дел Непала, четверо непальских бойцов сейчас удерживаются в Украине как военнопленные.

МИД России не ответил на вопрос CNN о количестве непальцев, завербованных российской армией, и о том, сколько из них уже погибло.

Проанализировав профили в TikTok 10 непальцев, которые приехали в Россию, чтобы поступить в армию, CNN с помощью спутниковых снимков определила их местонахождение в учебном центре "Авангард" - военной академии за пределами Москвы.

Академия была создана как молодежная военная академия и описывает себя как центр "патриотического воспитания". Ее переоборудовали в учебную академию для подготовки иностранных наемников, которые вступают в ряды российской армии.

Солдат описал своих товарищей по учебе как курсантов со всего юга мира. Среди его однокурсников были афганцы, индийцы, конголезцы и египтяне. На фотографиях занятий из "Авангарда", размещенных в социальных сетях, видны десятки солдат, похожих на выходцев из Южной Азии, с российскими инструкторами, которые являются коренными русскими.

После прохождения базовой подготовки в "Авангарде" CNN отследила по меньшей мере двух солдат на соседней базе, известной как полигон "Алабино".

На этом тренировочном полигоне механизированной пехоты, который был определен с помощью сообщества Bellingcat Discord, несколько солдат из Южной Азии в полном боевом снаряжении, похоже, знакомились с тем, как действовать рядом с бронетехникой и тяжелым вооружением, а также паковали вещевые мешки и объединялись в более крупные подразделения среди российских солдат.

Многие непальцы, которые вступают в российскую армию, заявляют, что не говорят по-русски, но объясняют, что инструкторы в "Авангарде" пытаются учесть это, обучая мужчин английскому языку.

Несколько непальских бойцов, которые вернулись на родину, в разговоре с CNN обвинили Россию в использовании их в качестве пушечного мяса в войне.

"Именно непальцы и другие иностранные бойцы на самом деле воюют на передовой в зоне боевых действий. Россияне размещаются на расстоянии нескольких сотен метров в качестве поддержки", - сказал Суман Таманг, который вернулся из России на прошлой неделе.

"Некоторые из моих друзей подверглись жестокому обращению со стороны российского командира, когда они пытались выразить свое беспокойство", - добавил он. Мужчина также заявил об отсутствии современной боевой техники в его подразделении.

Непальские мужчины, которые хотят вступить в российскую армию, сначала приезжают в Россию по туристической визе. Большинство людей, с которыми общалась CNN, сказали, что они едут через Объединенные Арабские Эмираты или Индию. После приземления в Москве они идут к призывному пункту, где проходят физический осмотр, рассказали они.

Подписывается годовой контракт, и мужчины получают счет в российском банке, на который поступает не менее $2,000 ежемесячной зарплаты. Многие бойцы говорят, что им также выплачивали премии – и чем дольше они находятся на передовой, тем больше премии они получают. Некоторые говорят, что получали до $4,000 в месяц.

Несколько непальцев, которые воевали на стороне России, рассказали, что прошли лишь короткую подготовку перед тем, как их отправили в бой.

Правительство Непала запретило своим гражданам выезжать в Россию на заработки и ввело более строгие требования к людям, которые пытаются поехать в такие страны, как ОАЭ, по гостевой визе.

В декабре Министерство иностранных дел Непала призвало Россию прекратить вербовку непальских граждан и отправить домой останки погибших в войне.

"Мы очень обеспокоены тем, что Россия вербует наших граждан и отправляет их в зоны боевых действий в уязвимые ситуации", - заявил министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд в интервью CNN.

Министр сказал, что заместитель министра иностранных дел России в прошлом месяце заверил его, что "они разберутся" с беспокойством Непала, но признал, что Москва до сих пор не предприняла никаких шагов.

"У нас нет никакой информации о том, что Россия что-то делает", - сказал он, подчеркнув, что Москва должна "уважать точку зрения Непала".

"У нас есть традиционный договор с несколькими странами о наборе наших граждан в армию этих стран. Но у нас нет такого договора с Россией для такого типа вербовки в армию или службы безопасности", - сказал он.

Министр добавил, что попросил о поездке в Москву, чтобы обсудить этот вопрос, но ждет приглашения от российского правительства.

Сауд также сообщил, что Непал ведет переговоры с украинскими официальными лицами об освобождении четырех непальских военнопленных, захваченных Украиной с линии фронта. Он сказал, что Украина имеет некоторые "оговорки" и "юридические вопросы", над решением которых работает непальское правительство.

При этом, как отмечает CNN, непонятно, будут ли какие-то правовые последствия для лиц, которые не подчиняются запрету непальского правительства на выезд в Россию на работу или участвуют в боевых действиях против Украины.

Полиция Катманду заявила, что в прошлом месяце пресекла деятельность преступной группы, в результате которой были арестованы 18 человек, причастных к отправке непальских мужчин на службу в российскую армию. Полиция провела обыски в нескольких отелях, где останавливались арестованные, и конфисковала десятки паспортов и несколько сотен тысяч непальских рупий, сообщили в полиции. Но непальцы не прекратили летать в Россию, пишет CNN.