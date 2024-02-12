Росіяни запускали "Шахеди" з південного напрямку

У неділю ввечері російські війська запустили по Україні ударні безпілотники з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:28 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Реклама:

Дослівно: "Ударні БпЛА типу "Shahed" в Гуляйпільському районі Запорізької області, курс західний/північно-західний".

Оновлено: О 21:53 Повітряні сили повідомили про БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровської області, курс північний (Павлоград).

Станом на 23:37: БпЛА у Миколаївській області рухаються північно-західним курсом;

Ще декілька груп БпЛА у Херсонській області наближаються до Миколаївської області;

Нова група БпЛА у Голопристанському районі Херсонської області рухаються у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

ВІДЕО ДНЯ

О 00:13 12 лютого ПС повідомили: "БпЛА у Кіровоградській області рухаються у напрямку Полтавської області, курс північний;

БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, курс руху на північ;

БпЛА на півночі Миколаївської області рухається у напрямку Кіровоградської області північно-західним курсом".

00:57: "БпЛА у Кіровоградській та Черкаській областях рухаються західним курсом".

01:31: "БпЛА з Кіровоградської та Черкаської областей у напрямку Вінниччини, курс західний".

02:17: "БпЛА в Вінницькій області (Козятинський район), курс західний.

БпЛА в Вінницькій області (Тульчинський район), курс західний".

03:08: "БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс західний".

03:26: "Відбій загрози ударних БпЛА типу "Shahed" по областях".