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Россияне запускали "Шахеды" с южного направления

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 00:13
Россияне запускали Шахеды с южного направления
"Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье вечером российские войска запустили по Украине ударные беспилотники с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:28 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

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Дословно: "Ударные БПЛА типа "Shahed" в Гуляйпольском районе Запорожской области, курс западный/северо-западный".

Обновлено: В 21:53 Воздушные силы сообщили о БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области, курс северный (Павлоград).

По состоянию на 23:37: БпЛА в Николаевской области движутся северо-западным курсом;
Еще несколько групп БпЛА в Херсонской области приближаются к Николаевской области;
Новая группа БпЛА в Голопристанском районе Херсонской области движутся в направлении Николаевщины северо-западным курсом.

ВИДЕО ДНЯ

В 00:13 12 февраля ПС сообщили: "БпЛА в Кировоградской области движутся в направлении Полтавской области, курс северный;

БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс движения на север;

БпЛА на севере Николаевской области движется в направлении Кировоградской области северо-западным курсом".

00:57: "БпЛА в Кировоградской и Черкасской областях движутся западным курсом".

01:31: "БпЛА из Кировоградской и Черкасской областей в направлении Винницкой области, курс западный".

02:17: "БпЛА в Винницкой области (Казатинский район), курс западный.

БпЛА в Винницкой области (Тульчинский район), курс западный".

03:08: "БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный".

03:26: "Отбой угрозы ударных БпЛА типа "Shahed" по областям".

Темы: беспилотникиШахед
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