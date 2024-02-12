Россияне запускали "Шахеды" с южного направления
В воскресенье вечером российские войска запустили по Украине ударные беспилотники с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:28 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.
Дословно: "Ударные БПЛА типа "Shahed" в Гуляйпольском районе Запорожской области, курс западный/северо-западный".
Обновлено: В 21:53 Воздушные силы сообщили о БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области, курс северный (Павлоград).
По состоянию на 23:37: БпЛА в Николаевской области движутся северо-западным курсом;
Еще несколько групп БпЛА в Херсонской области приближаются к Николаевской области;
Новая группа БпЛА в Голопристанском районе Херсонской области движутся в направлении Николаевщины северо-западным курсом.
В 00:13 12 февраля ПС сообщили: "БпЛА в Кировоградской области движутся в направлении Полтавской области, курс северный;
БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс движения на север;
БпЛА на севере Николаевской области движется в направлении Кировоградской области северо-западным курсом".
00:57: "БпЛА в Кировоградской и Черкасской областях движутся западным курсом".
01:31: "БпЛА из Кировоградской и Черкасской областей в направлении Винницкой области, курс западный".
02:17: "БпЛА в Винницкой области (Казатинский район), курс западный.
БпЛА в Винницкой области (Тульчинский район), курс западный".
03:08: "БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный".
03:26: "Отбой угрозы ударных БпЛА типа "Shahed" по областям".