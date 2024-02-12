Главу Пентагону знову госпіталізували

Міністра оборони Сполучених Штатів знову госпіталізували, за повідомленням Пентагону, із "симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром".

Джерело: заява речника Пентагону Патрика Райдера, сайт Пентагону

Пряма мова: "Сьогодні (11 лютого – ред.), приблизно о 14:20, міністр оборони Ллойд Дж. Остін ІІІ був доставлений охороною до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром".

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Деталі: У заяві зазначається, що про госпіталізацію Остіна повідомлені заступник міністра оборони і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, а також Білий дім і Конгрес (США – ред.).

Пряма мова: "Наразі міністр продовжує виконувати свої посадові функції та обов'язки.

Заступник міністра готовий взяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно.

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Міністр Остін поїхав до лікарні з несекретними і секретними системами зв'язку, необхідними для виконання своїх обов'язків".

Оновлено: Вранці 12 лютого сайт Пентагону з посиланням на заключення медиків повідомив, що Остіна було поміщено у відділення інтенсивної терапії.

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