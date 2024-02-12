Главу Пентагону знову госпіталізували
Міністра оборони Сполучених Штатів знову госпіталізували, за повідомленням Пентагону, із "симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром".
Джерело: заява речника Пентагону Патрика Райдера, сайт Пентагону
Пряма мова: "Сьогодні (11 лютого – ред.), приблизно о 14:20, міністр оборони Ллойд Дж. Остін ІІІ був доставлений охороною до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром".
Деталі: У заяві зазначається, що про госпіталізацію Остіна повідомлені заступник міністра оборони і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, а також Білий дім і Конгрес (США – ред.).
Пряма мова: "Наразі міністр продовжує виконувати свої посадові функції та обов'язки.
Заступник міністра готовий взяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно.
Міністр Остін поїхав до лікарні з несекретними і секретними системами зв'язку, необхідними для виконання своїх обов'язків".
Оновлено: Вранці 12 лютого сайт Пентагону з посиланням на заключення медиків повідомив, що Остіна було поміщено у відділення інтенсивної терапії.
Передісторія:
- Як відомо, Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати.
- Після цього він працював з дому – зокрема, очолив 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України.
- Минулого тижня лікарі зазначили, що лікування Остіна триває добре, й додаткового хірургічного втручання не планують.
- Раніше у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.