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Главу Пентагону знову госпіталізували

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 00:24
Главу Пентагону знову госпіталізували
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністра оборони Сполучених Штатів знову госпіталізували, за повідомленням Пентагону, із "симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром".

Джерело: заява речника Пентагону Патрика Райдера, сайт Пентагону 

Пряма мова: "Сьогодні (11 лютого – ред.), приблизно о 14:20, міністр оборони Ллойд Дж. Остін ІІІ був доставлений охороною до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром".

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Деталі: У заяві зазначається, що про госпіталізацію Остіна повідомлені заступник міністра оборони і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, а також Білий дім і Конгрес (США – ред.).

Пряма мова: "Наразі міністр продовжує виконувати свої посадові функції та обов'язки.

Заступник міністра готовий взяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно.

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Міністр Остін поїхав до лікарні з несекретними і секретними системами зв'язку, необхідними для виконання своїх обов'язків".

Оновлено: Вранці 12 лютого сайт Пентагону з посиланням на заключення медиків повідомив, що Остіна було поміщено у відділення інтенсивної терапії.

Передісторія:

  • Як відомо, Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати.
  • Після цього він працював з дому – зокрема, очолив 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України.
  • Минулого тижня лікарі зазначили, що лікування Остіна триває добре, й додаткового хірургічного втручання не планують.
  • Раніше у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні

Теми: США
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