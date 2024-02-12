Главу Пентагона снова госпитализировали

Министра обороны Соединенных Штатов снова госпитализировали, по сообщению Пентагона, с "симптомами, указывающими на острую проблему с мочевым пузырем".

Источник: заявление представителя Пентагона Патрика Райдера, сайт Пентагона

Прямая речь: "Сегодня (11 февраля – ред.), примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Дж. Остин III был доставлен охраной в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования в связи с симптомами, указывающими на острую проблему с мочевым пузырем".

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Детали: В заявлении отмечается, что о госпитализации Остина уведомлены заместитель министра обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также Белый дом и Конгресс (США – ред.).

Прямая речь: "Сейчас министр продолжает выполнять свои должностные функции и обязанности.

Заместитель министра готов взять на себя функции и обязанности министра обороны, если это потребуется.

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Министр Остин поехал в больницу с несекретными и секретными системами связи, необходимыми для выполнения своих обязанностей".

Обновлено: Утром 12 февраля сайт Пентагона со ссылкой на заключение медиков сообщил, что Остин был помещен в отделение интенсивной терапии.

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