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Київ потонув у тумані, водіям радять знизити швидкість

Олена РощінаПонеділок, 12 лютого 2024, 09:19
Київ потонув у тумані, водіям радять знизити швидкість
У Києві туман, фото Патрульної поліції

У Києві з вечора неділі спостерігається сильний туман, Патрульна поліція радить водіям їхати на невеликій швидкості, тримати дистанцію й утриматися від різких маневрів. 

Джерело: Патрульна поліція Києва, "Українська правда"

Дослівно Патрульна поліція: "Столицю огорнув густий туман. Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки".

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Деталі: Патрульні поліцейські радять водіям:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
  • збільшити дистанцію між автомобілями;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватись засобами пасивної безпеки як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам також радять бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Туман спустився на Київ ще в неділю 11 лютого, на вечір і ніч він став густішим.

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Теми: Київпогодадороги
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