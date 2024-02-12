Київ потонув у тумані, водіям радять знизити швидкість

У Києві з вечора неділі спостерігається сильний туман, Патрульна поліція радить водіям їхати на невеликій швидкості, тримати дистанцію й утриматися від різких маневрів.

Джерело: Патрульна поліція Києва, "Українська правда"

Дослівно Патрульна поліція: "Столицю огорнув густий туман. Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки".

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Деталі: Патрульні поліцейські радять водіям:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам також радять бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Туман спустився на Київ ще в неділю 11 лютого, на вечір і ніч він став густішим.

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Туман у Києві Фото УП