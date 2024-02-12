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Киев утонул в тумане, водителям советуют снизить скорость

Елена РощинаПонедельник, 12 февраля 2024, 09:19
Киев утонул в тумане, водителям советуют снизить скорость
В Киеве туман, фото Патрульной полиции

В Киеве с вечера воскресенья наблюдается сильный туман, Патрульная полиция советует водителям ехать на небольшой скорости, держать дистанцию и воздержаться от резких маневров. 

Источник: Патрульная полиция Киева, "Украинская правда"

Дословно Патрульная полиция: "Столицу окутал густой туман. Советуем водителям придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки".

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Детали: Патрульные полицейские рекомендуют водителям:

  • отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам также советуют быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах.

Туман спустился на Киев еще в воскресенье 11 февраля, на вечер и ночь он стал гуще.

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Темы: Киевпогодадороги
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