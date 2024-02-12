Киев утонул в тумане, водителям советуют снизить скорость

В Киеве с вечера воскресенья наблюдается сильный туман, Патрульная полиция советует водителям ехать на небольшой скорости, держать дистанцию и воздержаться от резких маневров.

Источник: Патрульная полиция Киева, "Украинская правда"

Дословно Патрульная полиция: "Столицу окутал густой туман. Советуем водителям придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки".

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Детали: Патрульные полицейские рекомендуют водителям:

отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;

снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

увеличить дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам также советуют быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах.

Туман спустился на Киев еще в воскресенье 11 февраля, на вечер и ночь он стал гуще.

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Туман в Киеве Фото УП