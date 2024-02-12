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СБУ викрила "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ на Кіровоградщині

"Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 13:36
СБУ викрила пункт спостереження за ешелонами ЗСУ на Кіровоградщині
фото СБУ

На Кіровоградщині Служба безпеки України викрила ворожого інформатора, який у власному гаражі зробив так званий "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Зловмисник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту. Найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем".

Деталі: За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території Росії. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ він приїхав в Україну, щоб продати тут майно і повернутися до країни-агресора. 

У травні 2023 року на чоловіка вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь окупантів. Зловмисник мав передавати загарбникам інформацію про кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту. Щоб слідкувати за ешелонами Сил оборони, фігурант облаштував так званий "пункт спостереження" у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції.

Також, як стверджують в СБУ, чоловік обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ. Для маскування зловмисник постійно змінював маршрути, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у його власному помешканні. Фігуранту повідомили про підозру. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

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Теми: СБУвійнаКіровоградська область
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