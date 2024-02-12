СБУ разоблачила "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ на Кировоградщине

На Кировоградщине Служба безопасности Украины разоблачила вражеского информатора, который в собственном гараже сделал так называемый "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора



Дословно: "Злоумышленник пытался узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые движутся по железной дороге в направлении восточного фронта. Больше всего врага интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем".

Реклама:

Детали: По данным следствия, враждебным информатором оказался местный житель, который почти 20 лет проживал на территории России. Перед началом полномасштабного вторжения РФ он приехал в Украину, чтобы продать здесь имущество и вернуться в страну-агрессора.

В мае 2023 года на мужчину вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу оккупантов. Злоумышленник должен был передавать захватчикам информацию о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые движутся по железной дороге в направлении восточного фронта. Чтобы следить за эшелонами Сил обороны, фигурант обустроил так называемый "пункт наблюдения" в собственном гараже, который находится вблизи железнодорожной станции.

Также, как утверждают в СБУ, мужчина обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск. Для маскировки злоумышленник постоянно менял маршруты, а полученную информацию посылал агрессору с разных геолокаций.

ВИДЕО ДНЯ

Сотрудники СБУ задержали мужчину в его собственном доме. Фигуранту сообщили о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.