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СБУ разоблачила "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ на Кировоградщине

"Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 13:36
СБУ разоблачила пункт наблюдения за эшелонами ВСУ на Кировоградщине
фото СБУ

На Кировоградщине Служба безопасности Украины разоблачила вражеского информатора, который в собственном гараже сделал так называемый "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно: "Злоумышленник пытался узнать ориентировочное количество личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые движутся по железной дороге в направлении восточного фронта. Больше всего врага интересовала информация о перемещении на передовую украинского тяжелого вооружения, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем".

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Детали: По данным следствия, враждебным информатором оказался местный житель, который почти 20 лет проживал на территории России. Перед началом полномасштабного вторжения РФ он приехал в Украину, чтобы продать здесь имущество и вернуться в страну-агрессора.

В мае 2023 года на мужчину вышел российский куратор и предложил сотрудничество в пользу оккупантов. Злоумышленник должен был передавать захватчикам информацию о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ, которые движутся по железной дороге в направлении восточного фронта. Чтобы следить за эшелонами Сил обороны, фигурант обустроил так называемый "пункт наблюдения" в собственном гараже, который находится вблизи железнодорожной станции.

Также, как утверждают в СБУ, мужчина обходил местность и скрыто фиксировал места базирования украинских войск. Для маскировки злоумышленник постоянно менял маршруты, а полученную информацию посылал агрессору с разных геолокаций.

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Сотрудники СБУ задержали мужчину в его собственном доме. Фигуранту сообщили о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

 

Темы: СБУвойнаКировоградская область
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