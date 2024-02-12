В Україну повернуться дощі і прийде похолодання

У найближчі дні в Україні очікуються невеликі і помірні дощі, температура повітря поступово опускатиметься.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "13 лютого невеликий, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ, лише на півдні та південному сході країни вночі без опадів; вночі та вранці у північних областях місцями туман; температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°, у західних та північних областях 5-10°; у Карпатах дощ з мокрим снігом за температури 0-5° тепла".

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Деталі: У Києві у вівторок уночі +7°…+5°, дощ, вдень +7°…+9°, невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с.

Погода 13 лютого Скриншот з сайту meteo.gov.ua

14 лютого в Україні, крім заходу та сходу, невеликий дощ, температура повітря протягом доби 1-7° тепла, у південній та східній частині вдень 8-13°. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-12 м/с.

У Києві у середу вночі та вдень невеликий дощ, упродовж доби +3°…+5°, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

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Погода 14 лютого Скриншот з сайту meteo.gov.ua

15 лютого невеликий дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом, вночі та вдень у південній частині 1-6° тепла, на решті території від 4° тепла до 2° морозу (на Чернігівщині та Сумщині вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу).

У Києві в четвер вночі та вдень невеликий мокрий сніг, упродовж доби -1°…+1°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода 15 лютого Скриншот з сайту meteo.gov.ua

В Карпатах у найближчі дні без істотних опадів, температура вночі та вдень 4-9° морозу.

