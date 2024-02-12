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В Украину вернутся дожди и придет похолодание

Ирина БалачукПонедельник, 12 февраля 2024, 13:42
В Украину вернутся дожди и придет похолодание
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие и умеренные дожди, температура воздуха будет постепенно опускаться.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "13 февраля небольшой, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях умеренный дождь, только на юге и юго-востоке страны ночью без осадков; ночью и утром в северных областях местами туман; температура ночью 2-8° тепла, днем 8-13°, в западных и северных областях 5-10°; в Карпатах дождь с мокрым снегом при температуре 0-5° тепла".

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Детали: В Киеве во вторник ночью +7°...+5°, дождь, днем +7°...+9°, небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. 

 
Погода 13 февраля 
Скриншот с сайта meteo.gov.ua

14 февраля в Украине, кроме запада и востока, небольшой дождь, температура воздуха в течение суток 1-7° тепла, в южной и восточной части днем 8-13°. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с.

В Киеве в среду ночью и днем небольшой дождь, в течение суток +3°...+5°, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. 

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Погода 14 февраля 
Скриншот с сайта meteo.gov.ua

15 февраля небольшой дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом, ночью и днем в южной части 1-6° тепла, на остальной территории от 4° тепла до 2° мороза (на Черниговщине и Сумщине ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза).

В Киеве в четверг ночью и днем небольшой мокрый снег, в течение суток -1°...+1°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

 
Погода 15 февраля 
Скриншот с сайта meteo.gov.ua

В Карпатах в ближайшие дни без существенных осадков, температура ночью и днем 4-9° мороза.

Темы: погода
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