Росіяни підло змінюють тактику при обстрілах Миколаєва – Кім

Минулого тижня російські окупанти почали обстрілювати місто Миколаїв більш інтенсивно й підступно, змінюючи тактику.

Джерело: очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу 12 лютого, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Протягом минулого тижня Миколаїв піддавався інтенсивним обстрілам військовими РФ, причому вони робили це більш підло і змінювали тактику. Скажімо, в ніч на 11 лютого, вони чотири рази запускали групи безпілотників з інтервалом приблизно у 30-60 хвилин. Це було зроблено з метою не лише спричинити більші руйнування, а й завдати шкоди нашим рятувальникам, які виїздили на місця прильотів і ліквідовували наслідки".

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Деталі: За словами Кіма, подібну тактику ворог вже застосовував і в інших регіонах, тому цього разу вдалося розгадати його наміри і вберегти людей. І все ж зазнали поранень двоє людей, виникла пожежа інфраструктурного об’єкту.

Також за наслідками атак 7 лютого у Миколаєві, коли ворог випустив ракету Х-22 по житловому сектору, загинула одна людина, ще кілька зазнали поранень, було пошкоджено близько 70 будинків, три зруйновані вщент, ще шість зазнали дуже значних руйнувань. Також було влучання у промислове підприємство, газо- та електромережі.

Наступного дня атаки дронами зазнав центр міста. Було пошкоджено спортивний об’єкт, новобудову, також постраждало чимало житлових будинків.