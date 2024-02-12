Россияне подло меняют тактику при обстрелах Николаева – Ким

На прошлой неделе российские оккупанты начали обстреливать город Николаев более интенсивно и коварно, меняя тактику.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге 12 февраля, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В течение прошлой недели Николаев подвергался интенсивным обстрелам военными РФ, причем они делали это более подло и меняли тактику. Скажем, в ночь на 11 февраля, они четыре раза запускали группы беспилотников с интервалом примерно в 30-60 минут. Это было сделано с целью не только вызвать большие разрушения, но и нанести вред нашим спасателям, которые выезжали на места прилетов и ликвидировали последствия".

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Детали: По словам Кима, подобную тактику враг уже применял и в других регионах, поэтому на этот раз удалось разгадать его намерения и уберечь людей. И все же получили ранения два человека, возник пожар инфраструктурного объекта.

Также по результатам атак 7 февраля в Николаеве, когда враг выпустил ракету Х-22 по жилому сектору, погиб один человек, еще несколько получили ранения, были повреждены около 70 домов, три разрушены полностью, еще шесть получили очень значительные разрушения. Также было попадание в промышленное предприятие, газо- и электросети.

На следующий день атаке дронами подвергся центр города. Был поврежден спортивный объект, новостройка, также пострадало немало жилых домов.