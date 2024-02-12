Rheinmetall почав будувати завод з виробництва снарядів: Україна отримає сотні тисяч

У Німеччині починається будівництво нового заводу концерну Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів, Україна отримає кілька сотень тисяч снарядів лише цього року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Об'єкт будується оборонним підрядником Rheinmetall в містечку Унтерлюс, що знаходиться між Ганновером і Гамбургом, де компанія вже має виробничі потужності.

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Будівництво нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів відбувається на тлі підвищеного попиту, оскільки союзники прагнуть збільшити постачання снарядів до України, а також підтримувати свої власні запаси.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив виданню Tagesspiegel, що після завершення будівництва нового заводу Німеччина зможе виробляти 200 тисяч артилерійських снарядів на рік.

"Україна отримає від нас кілька сотень тисяч снарядів лише цього року, а також кілька десятків бронетранспортерів і танків", – зазначив він.

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Компанія, яка минулого року отримала контракти від німецької держави на суму 10 мільярдів євро та очікує ще більшого обсягу цього року, також заявила, що може взяти на себе частину витрат, якщо США скоротять або повністю припинять свою підтримку України.

"Ми все ще можемо розширити наше виробництво – як в Україні, так і в Німеччині", – сказав Паппергер, маючи на увазі новий завод з виробництва бронетехніки, що створюється в Україні.

За інформацією NDR, Rheinmetall інвестував 300 мільйонів євро в цей проєкт та очікує створення 500 нових робочих місць. На церемонію закладання нового заводу прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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