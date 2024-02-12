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Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: Украина получит сотни тысяч

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 15:37
Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: Украина получит сотни тысяч
Фото: Getty Images

В Германии начинается строительство нового завода концерна Rheinmetall, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов, Украина получит несколько сотен тысяч снарядов только в этом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Объект строится оборонным подрядчиком Rheinmetall в городке Унтерлюс, что находится между Ганновером и Гамбургом, где компания уже имеет производственные мощности.

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Строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов происходит на фоне повышенного спроса, поскольку союзники стремятся увеличить поставки снарядов в Украину, а также поддерживать свои собственные запасы.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил изданию Tagesspiegel, что после завершения строительства нового завода Германия сможет производить 200 тысяч артиллерийских снарядов в год.

"Украина получит от нас несколько сотен тысяч снарядов только в этом году, а также несколько десятков бронетранспортеров и танков", – отметил он.

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Компания, которая в прошлом году получила контракты от немецкого государства на сумму 10 миллиардов евро и ожидает еще большего объема в этом году, также заявила, что может взять на себя часть расходов, если США сократят или полностью прекратят свою поддержку Украины.

"Мы все еще можем расширить наше производство – как в Украине, так и в Германии", – сказал Паппергер, имея в виду новый завод по производству бронетехники, создаваемый в Украине.

По информации NDR, Rheinmetall инвестировал 300 миллионов евро в этот проект и ожидает создания 500 новых рабочих мест. На церемонию закладки нового завода прибыли канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Предистория:

  • Ранее генерал вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тайс раскритиковал состояние оборонного производства в Европе, утверждая, что для наращивания мощностей для нужд европейских стран и помощи Украине понадобятся годы.
  • Напомним, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее выразил надежду, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Европа совместными усилиями могут выровнять "артиллерийский баланс" с Россией, и необходимая для этого работа ведется.

Темы: оружиеГерманияУкраинапомощь Украине
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