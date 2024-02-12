Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: Украина получит сотни тысяч

В Германии начинается строительство нового завода концерна Rheinmetall, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов, Украина получит несколько сотен тысяч снарядов только в этом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Объект строится оборонным подрядчиком Rheinmetall в городке Унтерлюс, что находится между Ганновером и Гамбургом, где компания уже имеет производственные мощности.

Реклама:

Строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов происходит на фоне повышенного спроса, поскольку союзники стремятся увеличить поставки снарядов в Украину, а также поддерживать свои собственные запасы.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил изданию Tagesspiegel, что после завершения строительства нового завода Германия сможет производить 200 тысяч артиллерийских снарядов в год.

"Украина получит от нас несколько сотен тысяч снарядов только в этом году, а также несколько десятков бронетранспортеров и танков", – отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Компания, которая в прошлом году получила контракты от немецкого государства на сумму 10 миллиардов евро и ожидает еще большего объема в этом году, также заявила, что может взять на себя часть расходов, если США сократят или полностью прекратят свою поддержку Украины.

"Мы все еще можем расширить наше производство – как в Украине, так и в Германии", – сказал Паппергер, имея в виду новый завод по производству бронетехники, создаваемый в Украине.

По информации NDR, Rheinmetall инвестировал 300 миллионов евро в этот проект и ожидает создания 500 новых рабочих мест. На церемонию закладки нового завода прибыли канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Предистория: