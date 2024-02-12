В Одесі викрили організатора сексбізнесу

На Одещині викрили та припинили діяльність 36-річного одесита, який вербував та переправляв жінок за кордон.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Злочину схему блокували під час спроби переправлення за кордон чотирьох дівчат, яких спочатку рейсовим автобусом намагались вивезти до Молдови, а потім літаком до Італії.

Реклама:

фото дпсу

Чоловік знаходив потенційних "жертв" шляхом обману через знайомих, під приводом працевлаштування на високооплачувану роботу за кордоном. Під час зустрічі з дівчатами обіцяв 300 доларів за годину, половину з яких вони мали віддати йому. Окрім того, чоловік брав на себе оформлення необхідних документів для виїзду за кордон.

Факти вербування жінок з метою залучення їх до надання інтимних послуг задокументували оперативники.

Наразі фігуранта злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру в торгівлі людьми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застосування застави, зазначають у ДПСУ.