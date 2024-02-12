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В Одессе разоблачили организатора секс-бизнеса

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 16:07
В Одессе разоблачили организатора секс-бизнеса
фото ГПСУ

В Одесской области разоблачили и прекратили деятельность 36-летнего одессита, который вербовал и переправлял женщин за границу.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Преступную схему блокировали при попытке переправки за границу четырех девушек, которых сначала рейсовым автобусом пытались вывезти в Молдову, а затем самолетом в Италию.

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фото гпсу

Мужчина находил потенциальных "жертв" путем обмана через знакомых, под предлогом трудоустройства на высокооплачиваемую работу за рубежом. Во время встречи с девушками обещал 300 долларов в час, половину из которых они должны были отдать ему. Кроме того, мужчина брал на себя оформление необходимых документов для выезда за границу.

Факты вербовки женщин с целью привлечения их к оказанию интимных услуг задокументировали оперативники.

Сейчас фигурант преступной схемы задержан и уведомлен о подозрении в торговле людьми. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью применения залога, отмечают в ГПСУ.

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фото гпсу

Темы: ОдессаПограничная службакриминал
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