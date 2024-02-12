Голова норвезької розвідки: За рік Росія стала сильнішою і має перевагу у війні

Очільник Служби розвідки при Міністерстві оборони Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенс заявив, що за останній рік Росія помітно посилила позиції та досягла успіху у веденні бойових дій проти України попри міжнародні санкції.

Джерело: Стенсенс в інтерв’ю норвезькому телеканалу TV2, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Стенсенс назвав повномасштабну війну в Україні "Першою світовою війною в кольорі": обидві сторони мають укріплені позиції, наступальні операції обмежені й не призводять до суттєвих змін, важливу роль грає артилерія.

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При цьому Україна не здатна сама виробляти необхідну зброю та "повністю залежить від матеріальної підтримки Заходу", водночас значна частина західної техніки, яку вона вже отримала, була "втрачена або використана", каже голова розвідки Норвегії.

Водночас Росія, за його оцінкою, "перебуває в процесі отримання військової переваги" і вже здатна збільшити виробництво боєприпасів і високоточної зброї дальньої дії.

Стенсенс перерахував кілька заходів, де РФ досягла успіху: Росія зможе призвати приблизно втричі більше людей, ніж Україна; Москва справляється із західними санкціями краще, ніж очікувалося; а виробництво російських озброєнь відбувається вищими темпами.

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"Ми бачимо, що Росії знадобиться менше часу на відновлення після війни, ніж ми оцінювали минулого року", – каже голова норвезької Служби розвідки.

У зв’язку з цим Стенсенс закликає Європу готуватись "до більших змін і більш непередбачуваної ситуації", зокрема того, що Росія "буде використовувати всі свої інструменти, щоб спробувати вплинути на Захід".

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам закликав готуватись до можливого конфлікту навіть після завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн. Приміром, міністр оборони Німеччини припускає, що Росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років.