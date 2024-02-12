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Британія за 10 місяців 2023 року поставила РФ ключове обладнання на $100 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 18:18

За 10 місяців минулого року британські компанії експортували до Росії критично важливі компоненти, зокрема напівпровідники та безпілотники, на суму понад 100 мільйонів доларів.

Джерело: The Times з посиланням на дані, що були підготовлені Київською школою економіки та міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола з питань російських санкцій, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з дослідженням, британські компоненти найчастіше потрапляють до російських військових опосередковано через третіх осіб за кордоном.

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Водночас ця цифра свідчить про різке скорочення торгівлі між Росією та Великою Британією порівняно з 2022 роком, коли було експортовано критично важливих компонентів на суму близько $770 млн.

Загалом у російській зброї виявили 28 компонентів британського походження, порівняно з більш ніж 2 тисячами компонентів американського походження, йдеться в матеріалі.

Більшість британських товарів, що постачалися до РФ, були напівпровідниковими та комп'ютерними компонентами, але минулого року до Росії також потрапили верстати з числовим програмним управлінням, вироблені у Великій Британії, на суму близько 1,5 мільйона доларів, вказує видання.

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За даними The Times, минулого року до РФ імпортували компоненти британського виробника напівпровідників FTDI на приблизно $1,5 млн, порівняно з $500 тисяч у 2022 році.

Багато товарів, вироблених або розроблених у Британії, опосередковано потрапляють до РФ загалом через китайські, гонконзькі та турецькі фірми.

Втім, відзначає видання, також є кілька британських постачальників, які напряму постачають до Росії компоненти на мільйони доларів.

Що передувало:

  • Раніше повідомляли, що британський регулятор зафіксував сплеск підозр у порушеннях санкцій проти Росії, але поки що не покарав жодного порушника.
  • Перед цим Велика Британія анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії.
  • До того уряд Британії схвалив законодавство для запровадження подальших санкцій щодо товарів, технологій та джерел фінансування, які Росія може використовувати для ведення війни проти України.

Теми: Велика БританіяРосіябезпілотники
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