Британія за 10 місяців 2023 року поставила РФ ключове обладнання на $100 млн

За 10 місяців минулого року британські компанії експортували до Росії критично важливі компоненти, зокрема напівпровідники та безпілотники, на суму понад 100 мільйонів доларів.

Джерело: The Times з посиланням на дані, що були підготовлені Київською школою економіки та міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола з питань російських санкцій, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з дослідженням, британські компоненти найчастіше потрапляють до російських військових опосередковано через третіх осіб за кордоном.

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Водночас ця цифра свідчить про різке скорочення торгівлі між Росією та Великою Британією порівняно з 2022 роком, коли було експортовано критично важливих компонентів на суму близько $770 млн.

Загалом у російській зброї виявили 28 компонентів британського походження, порівняно з більш ніж 2 тисячами компонентів американського походження, йдеться в матеріалі.

Більшість британських товарів, що постачалися до РФ, були напівпровідниковими та комп'ютерними компонентами, але минулого року до Росії також потрапили верстати з числовим програмним управлінням, вироблені у Великій Британії, на суму близько 1,5 мільйона доларів, вказує видання.

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За даними The Times, минулого року до РФ імпортували компоненти британського виробника напівпровідників FTDI на приблизно $1,5 млн, порівняно з $500 тисяч у 2022 році.

Багато товарів, вироблених або розроблених у Британії, опосередковано потрапляють до РФ загалом через китайські, гонконзькі та турецькі фірми.

Втім, відзначає видання, також є кілька британських постачальників, які напряму постачають до Росії компоненти на мільйони доларів.

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