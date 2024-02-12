Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия за 10 месяцев 2023 года поставила РФ ключевое оборудование на $100 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 18:18

За 10 месяцев прошлого года британские компании экспортировали в Россию критически важные компоненты, в частности полупроводники и беспилотники, на сумму более 100 миллионов долларов.

ИсточникThe Times со ссылкой на данные, подготовленные Киевской школой экономики и международной рабочей группой Ермака-Макфола по вопросам российских санкций, "Европейская правда"

Детали: Согласно исследованию, британские компоненты чаще всего попадают к российским военным опосредованно через третьих лиц за рубежом.

Реклама:

В то же время эта цифра свидетельствует о резком сокращении торговли между Россией и Великобританией по сравнению с 2022 годом, когда было экспортировано критически важных компонентов на сумму около $770 млн.

Всего в российском оружии обнаружили 28 компонентов британского происхождения, по сравнению с более чем 2 тысячами компонентов американского происхождения, говорится в материале.

Большинство британских товаров, поставляемых в РФ, были полупроводниковыми и компьютерными компонентами, но в прошлом году в Россию также попали станки с числовым программным управлением, произведенные в Великобритании, на сумму около 1,5 миллиона долларов, указывает издание.

ВИДЕО ДНЯ

По данным The Times, в прошлом году в РФ импортировали компоненты британского производителя полупроводников FTDI на примерно $1,5 млн, по сравнению с $500 тысяч в 2022 году.

Многие товары, произведенные или разработанные в Британии, опосредованно попадают в РФ в целом через китайские, гонконгские и турецкие фирмы.

Впрочем, отмечает издание, также есть несколько британских поставщиков, которые напрямую поставляют в Россию компоненты на миллионы долларов.

Что предшествовало: 

  • Ранее сообщалось, что британский регулятор зафиксировал всплеск подозрений в нарушениях санкций против России, но пока не наказал ни одного нарушителя.
  • Перед этим Великобритания анонсировала создание специального подразделения для усиления борьбы с компаниями, которые уклоняются от санкций в отношении России.
  • До этого правительство Британии одобрило законодательство для введения дальнейших санкций в отношении товаров, технологий и источников финансирования, которые Россия может использовать для ведения войны против Украины.

Темы: ВеликобританияРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Великобритания
Король Чарльз, у которого диагностировали онкологию, поблагодарил за поддержку общественности
Канада и Великобритания обсудили долгосрочные "гарантии безопасности" Украине
Россияне будут продолжать наступления вокруг Авдеевки − британская разведка
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: