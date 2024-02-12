Росія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомляє, що Росія 7 лютого застосувала на території України ракету 3М22 "Циркон", яка, як стверджує ворог, є гіперзвуковою.

Джерело: директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін

Пряма мова: "Експертами КНДІСЕ проводиться дослідження російських ракет, якими ворог 7 лютого атакував Україну.

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За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї.

...Загалом у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші – вузли лише для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

Росія 7 лютого застосувала на території України гіперзвукову крилату ракету 3М22 "Циркон" pic.twitter.com/rMGpjQOxxE ВІДЕО ДНЯ February 12, 2024

Ракета 3М22 "Циркон" складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет – 3М22.

На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно.

Мікроелектроніка малозбережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження. Здійснюються заходи для визначання складу металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів".

Деталі: За словами директора інституту, ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.

Виробник заявляє про наступні характеристики ракети: дальність − 600-1500 км, швидкість до 8-9 Мах, маса бойової частини близько 300-400 кг, довжина 8-10 м.

Проте, як зазначає КНДІСЕ, зброя не відповідає заявленим тактико-технічним характеристикам. У ході подальшого дослідження інформація буде деталізована.

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