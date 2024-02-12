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Россия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 19:15
Россия применила гиперзвуковую ракету Циркон в Украине – КНИИСЭ
Скрин из видео КНИИСЭ

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сообщает, что Россия 7 февраля применила на территории Украины ракету 3М22 "Циркон", которая, как утверждает враг, является гиперзвуковой.

Источник: директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин

Прямая речь: "Экспертами КНИИСЭ проводится исследование российских ракет, которыми враг 7 февраля атаковал Украину.

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По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия.

...В целом в российских ракетах есть детали, которые могут применяться сразу в нескольких типах изделий, другие - узлы только для конкретных образцов. В этом случае видим элементы, характерные именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфические маркировки имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.

Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, которые обозначаются соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет - 3М22.

На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно.

Микроэлектроника мало сохранилась и практически не поддается анализу из-за физических повреждений. Осуществляются мероприятия для определения состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов".

Детали: По словам директора института, ракета направлялась в зону, где нет военных объектов, пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди.

Производитель заявляет о следующих характеристиках ракеты: дальность - 600-1500 км, скорость до 8-9 Мах, масса боевой части около 300-400 кг, длина 8-10 м.

Однако, как отмечает КНИИСЭ, оружие не соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам. В ходе дальнейшего исследования информация будет детализирована.

Предыстория:

  • СМИ сообщали, что 7 февраля РФ использовала "Циркон" для удара по Киеву и, вероятно, ракету сбили.

Темы: Росcияракетный удароружие
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