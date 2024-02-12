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Поляки блокують загалом 5 пунктів пропуску на кордоні – Митна служба

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 20:08

Станом на вечір понеділка 12 лютого на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску. 

Джерело: Державна митна служба України, "Європейська правда"

Деталі: Перед КПП "Дорогуськ – Ягодин" польські фермери з 9 лютого блокують переміщення вантажних транспортних засобів. За попередню добу там було оформлено 89 вантажівок на в'їзд, і лише 5 – на виїзд. 

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Черга перед КПП  "Дорогуськ" наразі становить 650 вантажівок. 

З 12 лютого також розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у пункті пропуску "Зосин – Устилуг". 

Рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонн здійснюється на КПП без обмежень. Пропуск автомобілів більше 3,5 тонн здійснюється по 3 одиниці на годину у кожному напрямку руху.

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Триває страйк перед пунктами пропуску "Гребенне – Рава-Руська", "Долгобичув – Угринів". Польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню вантажних транспортних засобів з України. Наразі на виїзд оформлюється близько 10 вантажівок на добу. 

На КПП "Шегині – Медика" спостерігається часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску.

Що передувало: 

Теми: ПольщакордонПрикордонна служба
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