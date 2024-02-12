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Поляки блокируют всего 5 пунктов пропуска на границе – Таможенная служба

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 20:08

По состоянию на вечер понедельника 12 февраля на польской стороне границы Украины и Польши блокируют работу пяти пунктов пропуска. 

Источник: Государственная таможенная служба Украины, "Европейская правда"

Детали: Перед КПП "Дорогуск – Ягодин" польские фермеры с 9 февраля блокируют перемещение грузовых транспортных средств. За предыдущие сутки там было оформлено 89 грузовиков на въезд, и только 5 – на выезд. 

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Очередь перед КПП "Дорогуск" сейчас составляет 650 грузовиков. 

С 12 февраля также началось частичное блокирование отдельных категорий транспортных средств в пункте пропуска "Зосин – Устилуг". 

Движение легковых автомобилей, автобусов, грузовых транспортных средств до 3,5 тонн осуществляется на КПП без ограничений. Пропуск автомобилей более 3,5 тонн осуществляется по 3 единицы в час в каждом направлении движения.

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Продолжается забастовка перед пунктами пропуска "Гребенное – Рава-Русская", "Долгобичув – Угринов". Польские фермеры продолжают препятствовать перемещению грузовых транспортных средств из Украины. Сейчас на выезд оформляется около 10 грузовиков в сутки. 

На КПП "Шегини – Медика" наблюдается частичное препятствование стабильной работе пункта пропуска.

Что предшествовало:

  • В пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.
  • В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.
  • Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.

Темы: ПольшаграницаПограничная служба
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