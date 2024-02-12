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Bloomberg: ЄС планує перші санкції проти компаній з Китаю, що підтримують війну в Україні

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 лютого 2024, 20:42
Bloomberg: ЄС планує перші санкції проти компаній з Китаю, що підтримують війну в Україні
Фото - Getty Images

Видання Bloomberg дізналося, що Європейська комісія запропонувала нові торговельні обмеження щодо близько двох десятків компаній, через підтримку військових дій Росії в Україні. Згадуються і китайські компанії. 

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на проєкт санкцій; "Європейська правда"

Деталі: У санкційному списку, який розглядає ЄС, додались компанії з Гонконгу, Індії, Китаю, Сербії та Туреччини. В разі його схвалення китайські юридичні особи вперше потраплять під санкції ЄС у зв’язку з підтримкою агресії Росії в Україні.

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Раніше ЄС пропонував внести до санкційного списку кілька китайських компаній, але ці пропозиції були відхилені через опір деяких країн-членів і після того, як Пекін надав запевнення, що не порушуватиме санкцій.

Санкційна пропозиція ще має бути схвалена всіма державами-членами ЄС, тож може змінитись.

Видання EUObserver з посиланням на проєкт документа, що є у розпорядженні редакції, писало, що у переліку – низка російських компаній, які допомагають везти зброю з КНДР на захід Росії, а також кілька другорядних посадовців, причетних до вивезення українських дітей вглиб окупованих територій і до Росії. 

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Перед цим з'являлася публікація, що у новому пакеті санкцій ЄС буде понад 200 імен і назв.

Теми: Китайсанкції
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