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Bloomberg: ЕС планирует первые санкции против компаний из Китая, поддерживающих войну в Украине

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 февраля 2024, 20:42
Bloomberg: ЕС планирует первые санкции против компаний из Китая, поддерживающих войну в Украине
Фото - Getty Images

Издание Bloomberg узнало, что Европейская комиссия предложила новые торговые ограничения в отношении около двух десятков компаний из-за поддержки военных действий России в Украине. Упоминаются и китайские компании.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на проект санкций; "Европейская правда"

Детали: В санкционный список, который рассматривает ЕС, добавились компании из Гонконга, Индии, Китая, Сербии и Турции. В случае его одобрения китайские юридические лица впервые попадут под санкции ЕС в связи с поддержкой агрессии России в Украине.

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Ранее ЕС предлагал внести в санкционный список несколько китайских компаний, но эти предложения были отклонены из-за сопротивления некоторых стран-членов и после того, как Пекин предоставил заверения, что не будет нарушать санкций.

Санкционное предложение еще должно быть одобрено всеми государствами-членами ЕС, поэтому может измениться.

Издание EUObserver со ссылкой на проект документа, имеющийся в распоряжении редакции, писало, что в перечне – ряд российских компаний, которые помогают везти оружие из КНДР на запад России, а также несколько второстепенных должностных лиц, причастных к вывозу украинских детей вглубь оккупированных территорий и в Россию.

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Перед этим появлялась публикация, что в новом пакете санкций ЕС будет более 200 имен и названий.

Темы: Китайсанкции
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