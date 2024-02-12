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На Донеччині загинув чоловік, який намагався розібрати снаряд 

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 лютого 2024, 21:22
На Донеччині загинув чоловік, який намагався розібрати снаряд 
Фото з відкритих джерел

Двоє чоловіків на Донеччині намагались розібрати артилерійський снаряд, який здетонував. Один чоловік загинув, ще один — поранений.

Джерело: ДСНС Донеччини.

Дослівно: "До Служби порятунку повідомили, що біля села Молочарка Костянтинівської громади Краматорського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета від отриманих поранень помер на місці чоловік 1993 року народження".

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Деталі: За даними рятувальників, другого чоловіка госпіталізували до лікарні Костянтинівки в стані середньої тяжкості.

Теми: Донецька областьвибух
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