На Донеччині загинув чоловік, який намагався розібрати снаряд
Понеділок, 12 лютого 2024, 21:22
Двоє чоловіків на Донеччині намагались розібрати артилерійський снаряд, який здетонував. Один чоловік загинув, ще один — поранений.
Джерело: ДСНС Донеччини.
Дослівно: "До Служби порятунку повідомили, що біля села Молочарка Костянтинівської громади Краматорського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета від отриманих поранень помер на місці чоловік 1993 року народження".
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Деталі: За даними рятувальників, другого чоловіка госпіталізували до лікарні Костянтинівки в стані середньої тяжкості.