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В Донецкой области погиб мужчина, пытавшийся разобрать снаряд

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 февраля 2024, 21:22
В Донецкой области погиб мужчина, пытавшийся разобрать снаряд
Фото из открытых источников

Двое мужчин в Донецкой области пытались разобрать сдетонировавший артиллерийский снаряд. Один человек погиб, еще один ранен.

Источник: ГСЧС Донечкой области

Дословно: "В службу спасения сообщили, что возле села Молочарка Константиновской общины Краматорского района в результате детонации взрывоопасного предмета от полученных ранений умер на месте мужчина 1993 года рождения".

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Детали: По данным спасателей, второго мужчину госпитализировали в больницу Константиновки в состоянии средней тяжести.

Темы: Донецкая областьвзрыв
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