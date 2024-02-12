В Донецкой области погиб мужчина, пытавшийся разобрать снаряд
Понедельник, 12 февраля 2024, 21:22
Двое мужчин в Донецкой области пытались разобрать сдетонировавший артиллерийский снаряд. Один человек погиб, еще один ранен.
Источник: ГСЧС Донечкой области
Дословно: "В службу спасения сообщили, что возле села Молочарка Константиновской общины Краматорского района в результате детонации взрывоопасного предмета от полученных ранений умер на месте мужчина 1993 года рождения".
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Детали: По данным спасателей, второго мужчину госпитализировали в больницу Константиновки в состоянии средней тяжести.