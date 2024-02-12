В Донецкой области погиб мужчина, пытавшийся разобрать снаряд

Двое мужчин в Донецкой области пытались разобрать сдетонировавший артиллерийский снаряд. Один человек погиб, еще один ранен.

Источник: ГСЧС Донечкой области

Дословно: "В службу спасения сообщили, что возле села Молочарка Константиновской общины Краматорского района в результате детонации взрывоопасного предмета от полученных ранений умер на месте мужчина 1993 года рождения".

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Детали: По данным спасателей, второго мужчину госпитализировали в больницу Константиновки в состоянии средней тяжести.