Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду-2026, де вона у вирішальному раунді могла стати однією з суперниць України.
Джерело: Суспільне Спорт, Міжнародна федерація хокею
Деталі: Також відсторонення Росії та Білорусі у хокеї продовжили щонайменше до кінця сезону 2024/25. Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація хокею.
Це означає, що обидві збірні пропустять чемпіонат світу-2024.
Дослівно: "На основі ретельного аналізу Рада IIHF дійшла висновку, що повернення команд Росії та Білорусі до змагань IIHF поки небезпечно. Таким чином, Росія і Білорусь не братимуть участі в чемпіонаті IIHF сезону 2024/2025.
Це рішення також стосується збірної Білорусі щодо фінального олімпійського кваліфікаційного раунду, який відбудеться в серпні 2024 року".
Деталі: Наступний перегляд цього рішення відбудеться не раніше, ніж за рік.
Раніше 12 лютого стало відомо, що збірна України з хокею дійшла до фінального раунду відбору на Олімпійські ігри-2026. Однією із суперниць України на наступний раунд могла стати Білорусь.