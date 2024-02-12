Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною

Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду-2026, де вона у вирішальному раунді могла стати однією з суперниць України.

Джерело: Суспільне Спорт, Міжнародна федерація хокею

Деталі: Також відсторонення Росії та Білорусі у хокеї продовжили щонайменше до кінця сезону 2024/25. Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація хокею.

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Це означає, що обидві збірні пропустять чемпіонат світу-2024.

Дослівно: "На основі ретельного аналізу Рада IIHF дійшла висновку, що повернення команд Росії та Білорусі до змагань IIHF поки небезпечно. Таким чином, Росія і Білорусь не братимуть участі в чемпіонаті IIHF сезону 2024/2025.

Це рішення також стосується збірної Білорусі щодо фінального олімпійського кваліфікаційного раунду, який відбудеться в серпні 2024 року".

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Деталі: Наступний перегляд цього рішення відбудеться не раніше, ніж за рік.

Раніше 12 лютого стало відомо, що збірна України з хокею дійшла до фінального раунду відбору на Олімпійські ігри-2026. Однією із суперниць України на наступний раунд могла стати Білорусь.