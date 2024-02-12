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Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 февраля 2024, 23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
Фото - Getty Images

Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду-2026, где она в решающем раунде должна была стать одной из соперниц Украины.

Источник: "Суспільне Спорт", Международная федерация хоккея

Детали: Также отстранение России и Беларуси в хоккее продлили по меньшей мере до конца сезона 2024/25. Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея.

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Это означает, что обе сборные пропустят чемпионат мира-2024.

Дословно: "На основе тщательного анализа Совет IIHF пришел к выводу, что возвращение команд России и Беларуси к соревнованиям IIHF пока небезопасно. Таким образом, Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионате IIHF сезона 2024/2025.

Это решение также касается сборной Беларуси по финальному олимпийскому квалификационному раунду, который состоится в августе 2024 года.

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Детали: Следующий пересмотр этого решения состоится не раньше, чем через год.

Ранее 12 февраля стало известно, что сборная Украины по хоккею дошла до финального отбора на Олимпийские игры-2026. Одной из соперниц Украины на следующий раунд могла стать Беларусь.

Темы: спортОлимпиадаБеларусьРосcия
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