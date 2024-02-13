"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі Анналена Бербок, Стефан Сежурне та Радослав Сікорський, фото: France Diplomacy

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі мають намір продовжити координувати зусилля у форматі "Веймарського трикутника" і провести найближчим часом розширену зустріч міністрів закордонних справ "Веймар + Україна".

Джерело: спільна заява за підсумками зустрічі "Веймарського трикутника"

Дослівно: "Напередодні другої річниці російського вторгнення наша зустріч ("Веймарського трикутника" – ред.) відбувається в час, коли міжнародні відносини характеризуються неоднозначністю, непередбачуваністю, невизначеністю і нестабільністю".

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"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. На цьому тлі наша мета – зробити Європейський Союз більш згуртованим, сильним і здатним реагувати на сучасні виклики безпеці, на шляху до союзу безпеки і оборони, що відповідає очікуванням наших громадян. Ми також віддані сильному і об'єднаному НАТО".

Деталі: У заяві йдеться про те, що наступна зустріч міністрів закордонних справ у цьому форматі відбудеться на початку літа.

Крім того, планується розширена зустріч "Веймарського трикутника" та України.

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Дослівно: "Ми також висловлюємо намір провести найближчим часом розширену зустріч міністрів закордонних справ "Веймар + Україна"".

Деталі: Крім того, в заяві додають, що "Росія націлена на нас гібридними діями, через дезінформацію, кібератаки та політичне втручання, з метою посіяти розкол у наших демократичних суспільствах. Вона залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні".

Також "Веймарський трикутник" висловив "непохитну рішучість" у підтримці України.

Дослівно: "Зіткнувшись з безпрецедентним погіршенням безпекового середовища в Європі через повномасштабну війну Росії проти України, ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати Україну в захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності та у відбитті російської агресії.

У цій війні на карту поставлені інтереси європейської безпеки.

Ми зробимо все можливе, щоб російська незаконна агресія зазнала поразки, і будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Росія не може розраховувати на втому Європи, але повинна очікувати повної відповідальності за всі незаконні дії та злочини, скоєні в Україні. Усі російські винуватці мають бути притягнуті до відповідальності".

Деталі: У своїй заяві "Веймарський трикутник" закликав ЄС до ухвалення 13-го пакету санкцій проти Росії.

А також до просування України до членства в ЄС в НАТО.

Дослівно: "Ми продовжимо працювати разом, щоб допомогти Україні просуватися вперед на шляху до членства в ЄС. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Разом ми продовжуватимемо підтримувати прогрес України у досягненні оперативної сумісності та додаткових реформ у секторі безпеки. Майбутнє України – в НАТО".