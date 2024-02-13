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"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

Ольга ГлущенкоВторник, 13 февраля 2024, 01:40
Веймарский треугольник сделал заявление в поддержку Украины
Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши Анналена Бербок, Стефан Сежурне и Радослав Сикорский, фото: France Diplomacy

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши намерены продолжить координировать усилия в формате "Веймарского треугольника" и провести в ближайшее время расширенную встречу министров иностранных дел "Веймар + Украина".

Источник: совместное заявление по итогам встречи "Веймарского треугольника"

Дословно: "Накануне второй годовщины российского вторжения наша встреча ("Веймарского треугольника" - ред.) происходит во время, когда международные отношения характеризуются неоднозначностью, непредсказуемостью, неопределенностью и нестабильностью".

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"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. На этом фоне наша цель - сделать Европейский Союз более сплоченным, сильным и способным реагировать на современные вызовы безопасности, на пути к союзу безопасности и обороны, отвечающему ожиданиям наших граждан. Мы также преданы сильному и объединенному НАТО".

Детали: В заявлении говорится о том, что следующая встреча министров иностранных дел в этом формате состоится в начале лета.

Кроме того, планируется расширенная встреча "Веймарского треугольника" и Украины.

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Дословно: "Мы также выражаем намерение провести в ближайшее время расширенную встречу министров иностранных дел "Веймар + Украина"".

Детали: Кроме того, в заявлении добавляют, что "Россия нацелена на нас гибридными действиями, через дезинформацию, кибератаки и политическое вмешательство, с целью посеять раскол в наших демократических обществах. Она остается наиболее значительной и прямой угрозой нашей безопасности, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

Также "Веймарский треугольник" выразил "непоколебимую решимость" в поддержке Украины.

Дословно: "Столкнувшись с беспрецедентным ухудшением среды безопасности в Европе из-за полномасштабной войны России против Украины, мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности и в отражении российской агрессии.

В этой войне на карту поставлены интересы европейской безопасности.

Мы сделаем все возможное, чтобы российская незаконная агрессия потерпела поражение, и будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Россия не может рассчитывать на усталость Европы, но должна ожидать полной ответственности за все незаконные действия и преступления, совершенные в Украине. Все российские виновники должны быть привлечены к ответственности".

Детали: В своем заявлении "Веймарский треугольник" призвал ЕС к принятию 13-го пакета санкций против России.

А также к продвижению Украины к членству в ЕС в НАТО.

Дословно: "Мы продолжим работать вместе, чтобы помочь Украине продвигаться вперед на пути к членству в ЕС. Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности. Вместе мы будем продолжать поддерживать прогресс Украины в достижении оперативной совместимости и дополнительных реформ в секторе безопасности. Будущее Украины - в НАТО".

Темы: помощь УкраинеЕС
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