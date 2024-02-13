Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

У ніч на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.

Джерело: ДТЕК у Телеграм

Дослівно: "Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України.

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В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих".

Деталі: У ДТЕК зазначають, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії.

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У компанії додають, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.