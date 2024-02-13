Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
Вторник, 13 февраля 2024, 01:52
В ночь на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК.
Источник: ДТЭК в Телеграм
Дословно: "Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины.
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В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших".
Детали: В ДТЭК отмечают, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии.
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В компании добавляют, что после прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования.