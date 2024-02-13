Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення

Ольга Глущенко Вівторок, 13 лютого 2024, 03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
скриншот відео

Одна людина загинула і ще п'ятеро отримали поранення в результаті стрілянини на станції нью-йоркського метро в понеділок.

Джерело: Associated Press, New York Post

Деталі: За повідомленням служб, стрілянина трапилася "на початку вечірньої години пік".

Реклама:

Інцидент стався на надземній залізничній платформі у Бронксі близько 16:30 за місцевим часом, у той час, коли станції по всьому місту заповнені дітьми, які повертаються зі школи, а "багато працівників" починають вечірній виїзд на роботу.

NYP повідомляє, що поліція підтвердила, що в результаті стрілянини загинув 35-річний чоловік.

Крім того, представник рятувальної служби назвав серйозними поранення інших постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

У публікації NYP із посиланням на дані поліції йдеться про те, що поранень зазнали 14-річна дівчина, 15-річний хлопець, 29-річна жінка і двоє чоловіків – 71 і 28 років.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
Роспропаганда цитує Карлсона, який побачив, що Путін готовий закінчити війну
Болтон: Погрози Трампа вийти з НАТО слід сприймати серйозно
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: