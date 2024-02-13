Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення

Одна людина загинула і ще п'ятеро отримали поранення в результаті стрілянини на станції нью-йоркського метро в понеділок.

Джерело: Associated Press, New York Post

Деталі: За повідомленням служб, стрілянина трапилася "на початку вечірньої години пік".

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Інцидент стався на надземній залізничній платформі у Бронксі близько 16:30 за місцевим часом, у той час, коли станції по всьому місту заповнені дітьми, які повертаються зі школи, а "багато працівників" починають вечірній виїзд на роботу.

NYP повідомляє, що поліція підтвердила, що в результаті стрілянини загинув 35-річний чоловік.

Крім того, представник рятувальної служби назвав серйозними поранення інших постраждалих.

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У публікації NYP із посиланням на дані поліції йдеться про те, що поранень зазнали 14-річна дівчина, 15-річний хлопець, 29-річна жінка і двоє чоловіків – 71 і 28 років.