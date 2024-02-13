Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы на станции нью-йоркского метро в понедельник.

Источник: Associated Press, New York Post

Детали: По сообщению служб, стрельба произошла "в начале вечернего часа пик".

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Инцидент произошел на надземной железнодорожной платформе в Бронксе около 16:30 по местному времени, в то время, когда станции по всему городу заполнены детьми, которые возвращаются из школы, а "многие работники" начинают вечерний выезд на работу.

NYP сообщает, что полиция подтвердила, что в результате стрельбы погиб 35-летний мужчина.

Кроме того, представитель спасательной службы назвал серьезными ранения других пострадавших.

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В публикации NYP со ссылкой на данные полиции говорится о том, что ранения получили 14-летняя девушка, 15-летний парень, 29-летняя женщина и двое мужчин - 71 и 28 лет.