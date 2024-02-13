Азербайджан та Вірменія знову обмінялися звинуваченнями в обстрілах, є поранені

Вранці 13 лютого Міноборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, внаслідок чого є поранені, напередодні через обстріл з боку Вірменії був поранений азербайджанський прикордонник.

Джерело: МО Вірменії, AZERTAC

Дослівно МО Вірменії: "13 лютого, починаючи з 05:30, підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд, унаслідок чого, за попередніми даними, у вірменської сторони є поранені".

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Деталі: Ввечері 12 лютого інформаційне агентство AZERTAC повідомляло, що з позицій ЗС Вірменії в напрямку Зангіланського району вівся вогонь, азербайджанський прикордонник зазнав поранення.

Нагадаємо: Наприкінці січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що Єреван запропонував Баку підписати пакт про ненапад.