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Азербайджан и Армения снова обменялись обвинениями в обстрелах, есть раненые

Ольга ГлущенкоВторник, 13 февраля 2024, 05:54
Азербайджан и Армения снова обменялись обвинениями в обстрелах, есть раненые
уничтожение цели иллюстративное фото из Telegram Минобороны Азербайджана

Утром 13 февраля Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, в результате чего есть раненые, накануне из-за обстрела со стороны Армении был ранен азербайджанский пограничник.

Источник: МО Армении, AZERTAC

Дословно МО Армении: "13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые".

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Детали: Вечером 12 февраля информационное агентство AZERTAC сообщало, что с позиций ВС Армении в направлении Зангиланского района велся огонь, азербайджанский пограничник получил ранение.

Напомним: В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении.

Темы: АрменияАзербайджанобстрел
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