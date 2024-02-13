Франція запропонувала план мирного договору між Ізраїлем і Ліваном

Франція направила офіційному Бейруту письмову пропозицію, спрямовану на припинення військових дій і врегулювання протистояння на лівансько-ізраїльському кордоні.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що цей документ закликає бойовиків, включаючи елітні підрозділи "Хезболли", відвести війська на 10 км від кордону.

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План спрямований на припинення бойових дій між підтримуваною Іраном "Хезболлою" та Ізраїлем на кордоні. Видання нагадує, що ці бойові дії йдуть паралельно з війною в Газі і підживлюють побоювання щодо руйнівної, тотальної конфронтації.

Четверо ліванських і троє французьких високопосадовців повідомили, що цей документ став першою письмовою пропозицією, переданою Бейруту. Минулого тижня його вручив міністр закордонних справ Франції вищим посадовим особам Лівану, в тому числі прем'єр-міністру.

У ньому декларується мета запобігти конфлікту, "який ризикує вийти з-під контролю", і забезпечити "потенційне припинення вогню, коли для цього будуть відповідні умови", а також передбачається проведення переговорів про делімітацію спірного сухопутного кордону між Ліваном та Ізраїлем.

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Хезболла ж відкидає офіційні переговори про деескалацію, поки не закінчиться війна в Газі. Таку позицію Reuters підтвердив один з політиків Хезболли.