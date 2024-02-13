Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція запропонувала план мирного договору між Ізраїлем і Ліваном

Ірина БалачукВівторок, 13 лютого 2024, 07:28
Франція запропонувала план мирного договору між Ізраїлем і Ліваном
Ізраїльські військові. Фото з idf.il

Франція направила офіційному Бейруту письмову пропозицію, спрямовану на припинення військових дій і врегулювання протистояння на лівансько-ізраїльському кордоні.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що цей документ закликає бойовиків, включаючи елітні підрозділи "Хезболли", відвести війська на 10 км від кордону.

Реклама:

План спрямований на припинення бойових дій між підтримуваною Іраном "Хезболлою" та Ізраїлем на кордоні. Видання нагадує, що ці бойові дії йдуть паралельно з війною в Газі і підживлюють побоювання щодо руйнівної, тотальної конфронтації.

Четверо ліванських і троє французьких високопосадовців повідомили, що цей документ став першою письмовою пропозицією, переданою Бейруту. Минулого тижня його вручив міністр закордонних справ Франції вищим посадовим особам Лівану, в тому числі прем'єр-міністру.

У ньому декларується мета запобігти конфлікту, "який ризикує вийти з-під контролю", і забезпечити "потенційне припинення вогню, коли для цього будуть відповідні умови", а також передбачається проведення переговорів про делімітацію спірного сухопутного кордону між Ліваном та Ізраїлем.

ВІДЕО ДНЯ

Хезболла ж відкидає офіційні переговори про деескалацію, поки не закінчиться війна в Газі. Таку позицію Reuters підтвердив один з політиків Хезболли.

Теми: ІзраїльЛіванІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

Генконсулка Польщі у Львові про дії фермерів на кордоні: Сором і ганьба, не вірю, що це поляки

Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим

Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Ізраїль
Байден закликає до 6-тижневого припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
Нафта подешевшала після заяв Ізраїлю про завершення ударів по Газі
Байден поговорив з Нетаньягу про заплановану Ізраїлем операцію в місті Рафах
Останні новини
12:48
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання засудили за жорстоке поводження з дітьми
12:42
Опитування: лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні
12:39
У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг
12:35
Через війну Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць – Шмигаль
12:22
В Росії вилучають з книгарень світові бестселери через нібито пропаганду ЛГБТ
12:22
Угорщині не вдалося зняти санкції ЄС з трьох російських олігархів – ЗМІ
12:15
По всій Україні – повітряна тривога: злетіли МіГи
12:13
Ракети, які летять вбивати українців, спершу тестують на казахах – ЗМІ
12:09
У Раді планують розглянути законопроєкт про перезавантаження БЕБ, проти якого бізнес-асоціації
12:01
SpaceX налагодила тісні зв’язки з військовими та розвідкою США – WSJ
Усі новини...
Реклама: