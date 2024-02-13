Франція запропонувала план мирного договору між Ізраїлем і Ліваном
Франція направила офіційному Бейруту письмову пропозицію, спрямовану на припинення військових дій і врегулювання протистояння на лівансько-ізраїльському кордоні.
Джерело: Reuters
Деталі: Повідомляється, що цей документ закликає бойовиків, включаючи елітні підрозділи "Хезболли", відвести війська на 10 км від кордону.
План спрямований на припинення бойових дій між підтримуваною Іраном "Хезболлою" та Ізраїлем на кордоні. Видання нагадує, що ці бойові дії йдуть паралельно з війною в Газі і підживлюють побоювання щодо руйнівної, тотальної конфронтації.
Четверо ліванських і троє французьких високопосадовців повідомили, що цей документ став першою письмовою пропозицією, переданою Бейруту. Минулого тижня його вручив міністр закордонних справ Франції вищим посадовим особам Лівану, в тому числі прем'єр-міністру.
У ньому декларується мета запобігти конфлікту, "який ризикує вийти з-під контролю", і забезпечити "потенційне припинення вогню, коли для цього будуть відповідні умови", а також передбачається проведення переговорів про делімітацію спірного сухопутного кордону між Ліваном та Ізраїлем.
Хезболла ж відкидає офіційні переговори про деескалацію, поки не закінчиться війна в Газі. Таку позицію Reuters підтвердив один з політиків Хезболли.