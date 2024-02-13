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Франция предложила план мирного договора между Израилем и Ливаном

Ирина БалачукВторник, 13 февраля 2024, 07:28
Франция предложила план мирного договора между Израилем и Ливаном
Израильские военные. Фото с idf.il

Франция направила официальному Бейруту письменное предложение, направленное на прекращение военных действий и урегулирование противостояния на ливанско-израильской границе.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что этот документ призывает боевиков, включая элитные подразделения "Хезболлы", отвести войска на 10 км от границы.

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План направлен на прекращение боевых действий между поддерживаемой Ираном "Хезболлой" и Израилем на границе. Издание напоминает, что эти боевые действия идут параллельно с войной в Газе и подпитывают опасения относительно разрушительной, тотальной конфронтации.

Четверо ливанских и трое французских чиновников сообщили, что этот документ стал первым письменным предложением, переданным Бейруту. На прошлой неделе его вручил министр иностранных дел Франции высшим должностным лицам Ливана, в том числе премьер-министру.

В нем декларируется цель предотвратить конфликт, "который рискует выйти из-под контроля", и обеспечить "потенциальное прекращение огня, когда для этого будут подходящие условия", а также предусматривается проведение переговоров о делимитации спорной сухопутной границы между Ливаном и Израилем.

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Хезболла же отвергает официальные переговоры о деэскалации, пока не закончится война в Газе. Такую позицию Reuters подтвердил один из политиков Хезболлы.

Темы: ИзраильЛиванИран
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