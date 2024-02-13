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За добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів і 19 артилерійських систем

Ірина БалачукВівторок, 13 лютого 2024, 07:52
За добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів і 19 артилерійських систем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 1 090 окупантів, 27 ББМ, 19 артилерійських систем та 8 танків − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 397 080 (+1 090) осіб,
  • танків − 6 424 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 12 004 (+27) од,
  • артилерійських систем − 9 500 (+19) од,
  • РСЗВ − 981 (+0) од,
  • засобів ППО − 667 (+1) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 332 (+30) од,
  • крилатих ракет − 1 882 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 24 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 623 (+24) од,
  • спеціальної техніки − 1 518 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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