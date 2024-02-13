За добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів і 19 артилерійських систем
Вівторок, 13 лютого 2024, 07:52
Мінус 1 090 окупантів, 27 ББМ, 19 артилерійських систем та 8 танків − такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 397 080 (+1 090) осіб,
- танків − 6 424 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 12 004 (+27) од,
- артилерійських систем − 9 500 (+19) од,
- РСЗВ − 981 (+0) од,
- засобів ППО − 667 (+1) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 332 (+30) од,
- крилатих ракет − 1 882 (+0) од,
- кораблів/катерів − 24 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 623 (+24) од,
- спеціальної техніки − 1 518 (+4) од.
Дані уточнюються.