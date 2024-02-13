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За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 19 артиллерийских систем

Ирина БалачукВторник, 13 февраля 2024, 07:52
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 19 артиллерийских систем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 1 090 оккупантов, 27 ББМ, 19 артиллерийских систем и 8 танков − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 397 080 (+1 090) человек,
  • танков − 6 424 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 004 (+27) ед,
  • артиллерийских систем − 9 500 (+19) ед,
  • РСЗО − 981 (+0) ед,
  • средств ПВО − 667 (+1) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 332 (+30) ед,
  • крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 623 (+24) ед,
  • специальной техники − 1 518 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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