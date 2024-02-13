За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и 19 артиллерийских систем
Вторник, 13 февраля 2024, 07:52
Минус 1 090 оккупантов, 27 ББМ, 19 артиллерийских систем и 8 танков − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 397 080 (+1 090) человек,
- танков − 6 424 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 12 004 (+27) ед,
- артиллерийских систем − 9 500 (+19) ед,
- РСЗО − 981 (+0) ед,
- средств ПВО − 667 (+1) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 332 (+30) ед,
- крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 623 (+24) ед,
- специальной техники − 1 518 (+4) ед.
Данные уточняются.